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Два города остались без воды из-за грязной реки 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.ру
Два украинских города Умань и Белую Церковь отключат от водоснабжения из-за загрязнения химикатами реки Рось, сообщает РИА "Новости".
В городах проживает около 290 тысяч человек.
"Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и было принято решение с 23.00 (совпадает с мск — ред.) остановить водоснабжение в городе Белая Церковь и Умань", — сказал мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.
Отмечается, что в селе Збаржевка автомобиль, который перевозил похищенные химикаты, съехал с проезжей части в водоем и перевернулся. Из-за возгорания автомобиля произошла разгерметизация емкостей с химическими веществами, в результате химикаты также попали в водоем.
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Происшествия , Украина , Экология , РИА Новости , Умань
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