Силовики в Дагестане задержали активистов за видео в защиту Голунова

Активисты махачкалинского движения «Город наш» Арсен Магомедов и Мурад Манапов были доставлены в полицию. Инцидент произошёл после записи видеообращения в поддержку журналиста Ивана Голунова и черкесского активиста Мартина Кочесоко, задержанных якобы с наркотиками.

Полицейские потребовали, чтобы Магомедов дал объяснения в отделе. Представитель движения «Город наш» объяснил силовикам, что ничего противозаконного не происходит, и активисты находятся в месте, специально отведённом для публичных мероприятий. Однако в итоге емо и Манапова заставили пройти в машину, пишет «Кавказский узел».

Видеоролик махачкалинцы успели записать до того, как их задержала полиция.

Мы собрались здесь чтобы защитить наших коллег Ивана Голунова и активиста Мартина Кочесоко, которым подбросили наркотики. Мы требуем пресечь любые незаконные действия по преследованию активистов и журналистов, — приводит издание слова Арсена Магомедова.

Также активисты отметили, что опасаются преследований за общественную деятельность, призвав власти «обеспечить порядок и законность». Видеоролик в Сети пока недоступен.

Как писал News.ru, ранее руководитель общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоко задержан в Кабардино-Балкарии. Силовики вменяют ему хранение наркотиков, а соратники уверены, что речь идёт о провокации с целью пресечь неугодную властям деятельность активиста.