В Башкирии женщина сорвалась с подъемника, спасая сына

На месте ЧП не оказалось медиков и спасателей.

На горнолыжном курорте «Абзаково» в Башкирии женщина выпала из кресла подъемника, спасая своего сына. Кадры неприятного инцидента и спасательную операцию сняла свидетельница произошедшего.

По данным очевидицы, сначала с подъемника упал ребенок, но женщина успела его поймать и отбросить на безопасную сетку. Однако сама она не смогла удержаться в кресле и повисла в нескольких метрах от земли.

По информации паблика «Инцидент Башкортостан», медиков и спасателей на месте ЧП не было. К счастью, окружающие быстро сориентировались и сами выручили девушку, растянув под ней одеяло и дав возможность спрыгнуть. Судя по видео, женщина не получила серьезных повреждений.