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В Башкирии женщина сорвалась с подъемника, спасая сына 

ТК «Звезда» + ещё 1 22 минуты назад
Фото: кадр VK.ru
На месте ЧП не оказалось медиков и спасателей.
На горнолыжном курорте «Абзаково» в Башкирии женщина выпала из кресла подъемника, спасая своего сына. Кадры неприятного инцидента и спасательную операцию сняла свидетельница произошедшего.
По данным очевидицы, сначала с подъемника упал ребенок, но женщина успела его поймать и отбросить на безопасную сетку. Однако сама она не смогла удержаться в кресле и повисла в нескольких метрах от земли.
По информации паблика «Инцидент Башкортостан», медиков и спасателей на месте ЧП не было. К счастью, окружающие быстро сориентировались и сами выручили девушку, растянув под ней одеяло и дав возможность спрыгнуть. Судя по видео, женщина не получила серьезных повреждений.
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Происшествия , Башкортостан
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