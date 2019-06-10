Восточно-Сибирское СУСК на транспорте начало проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-2 в Бурятии во время опыления территории от шелкопряда, сообщает пресс-служба управления.
Инцидент произошел в воскресенье в Тункинском районе республики. В результате аварийной посадки один из пилотов получил перелом.
По предварительным данным СК, посадка произошла в 50 километрах от села Кырен Тункинского района. Самолет принадлежит авиакомпании "Феникс", выполнявший фитосанитарный рейс.
"На борту самолета находились командир воздушного суда и второй пилот, который в результате аварийной посадки получил перелом голени. Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.