Дело Голунова передали в главк МВД по Москве

Журналист был задержан 6 июня. В ходе обыска у него обнаружили два свертка с N-метилэфедроном, а по месту жительства — кокаин. Голунову предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он себя виновным не признаёт. В настоящее время журналист находится под домашним арестом.

Как ранее писал News.ru, защита Голунова направила в прокуратуру Москвы жалобу на то, что журналист удерживался в полиции свыше установленного законодательством срока.