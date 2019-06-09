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Дело Голунова передали в главк МВД по Москве 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело в отношении журналиста онлайн-издания «Медуза» Ивана Голунова направлено в главное следственное управление ГУ МВД по Москве для объективного и всестороннего расследования.
Об этом заявил представитель главка Юрий Титов. Он добавил, что ход следствия лично контролирует начальник московской полиции Олег Баранов.
Журналист был задержан 6 июня. В ходе обыска у него обнаружили два свертка с N-метилэфедроном, а по месту жительства — кокаин. Голунову предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он себя виновным не признаёт. В настоящее время журналист находится под домашним арестом.
Как ранее писал News.ru, защита Голунова направила в прокуратуру Москвы жалобу на то, что журналист удерживался в полиции свыше установленного законодательством срока.
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Происшествия , Юрий Титов , Олег Баранов , Иван Голунов , МВД , Москва
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