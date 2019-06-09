Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший 8 июня из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, решил вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности шасси. Об этом журналистам рассказала пассажирка рейса.
Экипаж принял решение об аварийной посадке через полчаса после вылета. Пассажирам сказали, что у самолета не закрылись шасси, из-за чего он возвращается в Пулково.
«Встречали пожарные машины, скорая. Приземление было мягкое, несмотря на поломку», — рассказала порталу E1 пассажирка, отметив, что после взлета самолет издавал странные звуки.
В авиакомпании журналистам пояснили, что самолет вернулся в аэропорт вылета из-за того, что на борту сработал датчик неисправности одной из гидросистем. Пассажиры вылетят в Екатеринбург резервным бортом в 23:30 по московскому времени.
В то же время, по словам собеседницы портала, людям сообщили, что они полетят тем же самолетом. Тогда они начали требовать в аэропорту беседы с представителем авиакомпании, а некоторые высказывать опасения из-за недавней трагедии в Шереметьево.