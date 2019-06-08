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Исторический парусник столкнулся в ФРГ с контейнеровозом на Эльбе и затонул 

ТАСС 20 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Историческое парусное судно No 5 Elbe столкнулось на Эльбе с контейнеровозом и затонуло, пострадали пять человек. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении полиции Гамбурга.
ЧП произошло около 14:30 (15:30 мск) в городе Штаде на севере Германии. 141-метровый контейнеровоз под кипрским флагом следовал в направлении Северного моря. Обстоятельства произошедшего выясняются. На борту парусника находились 43 человека, они спасены.
37-метровое судно было спущено на воду в 1883 году. Буквально в конце мая парусник был отреставрирован, на что ушло порядка 1,5 млн евро. Он был приписан к порту Гамбурга, где последнее время использовался для туристических водных прогулок.
По данным агентства ДПА, No 5 Elbe был последним гамбургским судном эпохи деревянного судостроения.
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