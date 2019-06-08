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Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по борьбе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Следственного комитета (СК) России при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе на юго-западе Москвы, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
«Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины в одном из парков на юго-западе столицы», — говорится в сообщении СК.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливается картина произошедшего, а также мотивы преступления.
Напомним, в ночь с 7 на 8 июня в Южном Бутово был убит 34-летний Сергей Чуев, который являлся мастером спорта по греко-римской борьбе.
Мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые приставали к беременной девушке, после чего хулиганы избили его. По словам очевидицы, после избиения спортсмен упал в пруд и не смог подняться. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
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Происшествия , Криминал , Сергей Чуев , Юлий Иванов , Росгвардия , СКР , Москва
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