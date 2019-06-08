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Общественный совет при МВД взял под контроль «дело Голунова» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Facebook Ивана Голунова
Общественный совет при министерстве внутренних дел России взял на особый контроль ситуацию с задержанием Ивана Голунова. Журналиста подозревают в торговле наркотиками.
«Учитывая большой общественный резонанс, Общественный совет при МВД взял на особый контроль всю ситуацию вокруг журналиста «Медузы». Мы внимательно следим за тем, чтобы все действия, в том числе и со стороны сотрудников полиции, были строго в рамках закона», — рассказал глава совета, адвокат Анатолий Кучерена. Его слова привел «Интерфакс».
По словам юриста, совет намерен проконтролировать ход служебной проверки, назначенной в связи с сообщениями о нарушениях со стороны полиции в ходе задержания Голунова. По этому поводу он уже связывался с руководством УВД Западного округа столицы: дело Голунова расследуют именно они. Если будут подтверждены факты превышения полицией своих полномочий, известно, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев лично проконтролирует, чтобы виновные были наказаны.
«Мы знаем позицию министра Колокольцева и не сомневаемся, что в случае установления фактов нарушений закона со стороны правоохранительных органов никто от ответственности не уйдет», — подтвердил адвокат.
О задержании Голунова стало известно в пятницу, 7 июня. Журналиста остановили полицейские, при досмотре у него в рюкзаке нашли пять свертков с подозрительным порошком. В квартире задержанного также были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы, сообщили в МВД. Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.
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Комментарии
Происшествия , Иван Голунов , Владимир Колокольцев , Анатолий Кучерена , МВД , Интерфакс
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