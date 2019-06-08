Защитник специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Дмитрий Джулай рассказал о состоянии здоровья задержанного. По его словам, журналист чувствует себя очень плохо.
Он рассказал в интервью журналистам BBC, что мужчина не воспринимает действительность.
Он очень плохо себя чувствует, не понимает, что происходит, с трудом держится на стуле. У него болезненная реакция на яркий свет: я предполагаю, в связи с сотрясением головного мозга, полученного после задержания, — отметил адвокат.
Две бригады «скорой помощи» подозревают у Голунова сотрясение головного мозга, перелом двух рёбер, множественные ушибы и гематомы затылочной части головы, подчеркнул юрист.
Как писал News.ru, в настоящий момент Голунов находится в 71 больнице города Москвы.
Состояние журналиста ухудшилось в отделении полиции. О необходимости более полного медицинского обследования заявили медики сначала одной, а затем другой бригады скорой помощи, которые прибыли в полицейский участок. Однако сначала следователь в госпитализации отказал.
Голунов был задержан в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре журналиста и у него дома были найдены свёртки с наркотическим веществом, а также весы. Возбуждено уголовное дело. 8 июня ему было официально предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Голунов свою вину отрицает и заявляет, что наркотики ему подбросили. Многие коллеги и знакомые уверены в его невиновности. Они считают, что речь идёт о провокации против репортёра с целью пресечь его профессиональную деятельность. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков заявил, что Ивану Голунову на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы.