Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские не пускают к журналисту Голунову его адвоката 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Facebook Ивана Голунова
Полицейские не пускают адвоката журналиста "Медузы" Дмитрия Джулаява в кабинет больницы N71, где в настоящее время обследуется журналист Иван Голунов. Об этом заявил в телеграм-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
По его словам, адвокат не может попасть к клиенту Голунову, так как полицейские не дают ему пройти.
Также Чиков добавил, что в настоящее время специалисты осматривают журналиста, который жаловался на плохое самочувствие.
Ранее сообщалось, что журналисту Голунову вызвали скорую. Однако следователь запрещал госпитализацию Голунова и собирался попросить суд Москвы продлить задержание журналиста на 72 часа.
В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики. Часть вещества, которое было изъято, представляет собой кокаин, массой свыше 5 гр.
Однако сам Голунов утверждает, что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.
Газета.Ru: последние новости
СК завел дело по факту убийства заступившегося за беременную борца Подробности о семье 11-летней беременной школьницы рассказал омбудсмен План "Перехват" объявлен после разбоя на востоке Москвы
Комментарии
Происшествия , Иван Голунов , Павел Чиков , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны подробности убийства мастера спорта в Москве17
Слушания в Гааге: Москва осадила Киев112
«Ходят слухи»: Собчак оконфузилась на премии МУЗ-ТВ10
Делегация из ЕС не сдержала эмоций от Крымского моста355
Делом Голунова заинтересовались в Кремле17
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
01:03
Стали известны подробности убийства мастера спорта в Москве
Происшествия
02:08
Делом Голунова заинтересовались в Кремле
Общество
00:39
«Ходят слухи»: Собчак оконфузилась на премии МУЗ-ТВ
Шоу-бизнес
02:08
Задержание Голунова: Симоньян вынесла свой вердикт
Общество
06:26
Слушания в Гааге: Москва осадила Киев
Политика Конфликты
01:09
Инцидент с МиГ-29К заблокировал индийский аэропорт
Происшествия Армия
02:07
Свадьба на борту: литовский катер нарушил границу РФ
Прибалтика Происшествия
02:15
Крым выдвинул условие Совету Европу
Политика
00:50
Журналисту «Медузы» предъявили обвинение
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение