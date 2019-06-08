Из больницы Голунова привезли в суд

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова из 71-й больницы доставили в Никулинский районный суд для избрания меры пресечения.

По версии следствия, Голунов причастен к сбыту наркотиков в особо крупном размере. 6 июня его задержали на Цветном бульваре. При нем обнаружили около 4 граммов метилэфедрона, при обыске съемной квартиры нашли еще около 5 граммов кокаина.

Адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай заявил, что сам журналист считает произошедшее провокацией.