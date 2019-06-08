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Из больницы Голунова привезли в суд 

Вести.Ru + ещё 36 1 час назад
Фото: Facebook / Иван Голунов
Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова из 71-й больницы доставили в Никулинский районный суд для избрания меры пресечения.
По версии следствия, Голунов причастен к сбыту наркотиков в особо крупном размере. 6 июня его задержали на Цветном бульваре. При нем обнаружили около 4 граммов метилэфедрона, при обыске съемной квартиры нашли еще около 5 граммов кокаина.
Адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай заявил, что сам журналист считает произошедшее провокацией.
Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков уверен, что Голунову наркотики подбросили из-за его резонансных расследований, передает "Интерфакс".
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Происшествия , Иван Голунов , Иван Колпаков , Интерфакс
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