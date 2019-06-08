Журналисту «Медузы» предъявили обвинение

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Задержанному журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение 

Рамблер 36 минут назад
Журналисту «Медузы» Ивану Голунову предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков в рамках ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). «Иван Голунов привлечен в качестве обвиняемого — покушение на сбыт», — сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. По информации правозащитника, Голунову стало плохо в отделе полиции. Однако следователь отказался пустить к нему врачей скорой.
В ОБСЕ призвали отпустить журналиста «Медузы» Голунова
Позже, когда врач все-таки смог пообщаться с журналистом, он заподозрил у него перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому.
Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве. При досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом, позже появилась информация со ссылкой на данные экспертизы, что это наркотик мефедрон. В правоохранительных органах также утверждали, что дома у задержанного были изъяты «три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы».
На официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве были опубликованы фотографии изъятого, якобы сделанные в съемной квартире журналиста. Однако позже выяснилось, что лишь одно из них было действительно сделано в квартире.
В правоохранительных органах заявили, что это произошло вследствие «допущенной сотрудником Главка ошибки».
Голунову, более 12 часов не предоставляли возможности вызвать адвоката. Конфиденциальному общению с защитой полиция препятствует до сих пор. По словам самого журналиста,
В УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского его избили. По данным юристам в полиции также отказались провести смывы с рук и срезы ногтей (это позволяет установить, прикасался ли он к наркотикам).
Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков считают, что происходящее связано с профессиональной деятельностью журналиста, который занимался расследованиями коррупционных схем в деятельности московской мэрии. Они также подчеркнули, что в последнее время в адрес журналиста поступали угрозы.
Комментарии44
Происшествия , Видео , Иван Голунов , Павел Чиков , Галина Тимченко , Иван Колпаков , ОБСЕ , Правительство Москвы , МВД
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