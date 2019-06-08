Журналисту «Медузы» предъявили обвинение

Задержанному журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков в рамках ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). «Иван Голунов привлечен в качестве обвиняемого — покушение на сбыт», — сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков

Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. По информации правозащитника, Голунову стало плохо в отделе полиции. Однако следователь отказался пустить к нему врачей скорой.

Позже, когда врач все-таки смог пообщаться с журналистом, он заподозрил у него перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому.

Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве. При досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом, позже появилась информация со ссылкой на данные экспертизы, что это наркотик мефедрон. В правоохранительных органах также утверждали, что дома у задержанного были изъяты «три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы».

На официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве были опубликованы фотографии изъятого, якобы сделанные в съемной квартире журналиста. Однако позже выяснилось, что лишь одно из них было действительно сделано в квартире.

В правоохранительных органах заявили, что это произошло вследствие «допущенной сотрудником Главка ошибки».

Голунову, более 12 часов не предоставляли возможности вызвать адвоката. Конфиденциальному общению с защитой полиция препятствует до сих пор. По словам самого журналиста,

В УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского его избили. По данным юристам в полиции также отказались провести смывы с рук и срезы ногтей (это позволяет установить, прикасался ли он к наркотикам).