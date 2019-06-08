Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа предварительная причина пожара в колонии под Екатеринбургом 

News.ru + ещё 15 48 минут назад
Фото: vk.com/firepress66
Пожар в исправительной колонии под Екатеринбургом мог произойти из-за возгорания травы. Такую предварительную причину назвал начальник пресс-службы регионального главка ФСИН Александр Левченко.
Первоначальная причина пожара — сухая ветреная погода… Скорей всего, загорелась трава, что-то такое, связанное с природным фактором, а не с проводкой. Сейчас уже специалисты и наши пожарные смотрят на месте, в чём причина, — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что в результате пожара никто не пострадал. Перевод осуждённых в другие исправительные учреждения не требуется.
Пожар произошёл в исправительной колонии № 8 ГУФСИН в посёлке Гари. Огнём были охвачены четыре жилых корпуса и производственное помещение. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.
Ранее News.ru писал, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В настоящее время на месте ЧП ведутся проливка и разбор повреждённых конструкций.
News.ru: последние новости
План «Перехват» объявлен в Москве Чиновника Контрольно-счётной палаты ранили в Подмосковье В Москве возобновились задержания сторонников Голунова
Комментарии
Происшествия , Пожары , Александр Левченко , ФСИН , РИА Новости , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Делегация из ЕС не сдержала эмоций от Крымского моста36
Свадьба на борту: литовский катер нарушил границу РФ9
Задержание Голунова: Симоньян вынесла свой вердикт47
Инцидент с МиГ-29К заблокировал индийский аэропорт17
Опозоренную плагиатом Бузову унизили на «Муз-ТВ»72
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
02:08
Задержание Голунова: Симоньян вынесла свой вердикт
Общество
01:09
Инцидент с МиГ-29К заблокировал индийский аэропорт
Происшествия Армия
02:07
Свадьба на борту: литовский катер нарушил границу РФ
Прибалтика Происшествия
02:15
Крым выдвинул условие Совету Европу
Политика
00:50
Журналисту «Медузы» предъявили обвинение
Происшествия
00:53
Пентагон возмутился решением Турции из-за С-400
Оружие Армия
00:58
Опозоренную плагиатом Бузову унизили на «Муз-ТВ»
Шоу-бизнес Статьи
01:53
Зеленский устроил закрытую встречу в лесу
Украина В мире
03:37
Врачи внесли ясность в состояние Алибасова
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение