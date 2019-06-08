Названа предварительная причина пожара в колонии под Екатеринбургом

Первоначальная причина пожара — сухая ветреная погода… Скорей всего, загорелась трава, что-то такое, связанное с природным фактором, а не с проводкой. Сейчас уже специалисты и наши пожарные смотрят на месте, в чём причина, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в результате пожара никто не пострадал. Перевод осуждённых в другие исправительные учреждения не требуется.

Пожар произошёл в исправительной колонии № 8 ГУФСИН в посёлке Гари. Огнём были охвачены четыре жилых корпуса и производственное помещение. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.

Ранее News.ru писал, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В настоящее время на месте ЧП ведутся проливка и разбор повреждённых конструкций.