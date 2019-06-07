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В квартире журналиста «Медузы» нашли 5 граммов кокаина 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: соцсети
Полиция нашла в квартире журналиста «Медузы» Ивана Голунова 5 граммов кокаина, сообщает пресс-служба МВД.
«При осмотре жилища задержанного — арендуемой квартиры на Вешняковской улице, в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов», — говорится сообщении.
В отношении журналиста возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ. (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
Голунова задержали в Москве 6 июня, при личном досмотре, а также в его квартире правоохранительные органы обнаружили наркотические вещества, в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Голунов, как пишет «Медуза», заявил, что найденные наркотики ему не принадлежат, и отказался признавать вину.
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Происшествия , Иван Голунов , МВД
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