В квартире журналиста «Медузы» нашли 5 граммов кокаина

«При осмотре жилища задержанного — арендуемой квартиры на Вешняковской улице, в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов», — говорится сообщении.

В отношении журналиста возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ. (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Голунова задержали в Москве 6 июня, при личном досмотре, а также в его квартире правоохранительные органы обнаружили наркотические вещества, в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Голунов, как пишет «Медуза», заявил, что найденные наркотики ему не принадлежат, и отказался признавать вину.