Задержка вылета из Пулково привела к обморокам

Как следует из данных аэропорта Пулково, самолет вылетел с задержкой в 2 часа 39 минут в 21.59 (по другим сообщениям — в 21.10). Посадка началась еще 18.20, так что почти два часа пассажиры находились в разогретом жарой самолете, а позднее — на летном поле, пишет «Фонтанка».

Потребовалась помощь медиков, так как сообщалось о вызванных духотой обмороках. Несколько пассажиров заявили, что отказываются от полета.

«Горячность охладила необходимость добывать загруженный в самолет багаж», — сообщает издание.

Авиакомпания возложила ответственность за задержку на аэропорт.