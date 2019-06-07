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Задержка вылета из Пулково привела к обморокам 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании «Россия» вылетел в Симферополь из Санкт-Петербурга с почти трехчасовой задержкой, сообщают СМИ.
Как следует из данных аэропорта Пулково, самолет вылетел с задержкой в 2 часа 39 минут в 21.59 (по другим сообщениям — в 21.10). Посадка началась еще 18.20, так что почти два часа пассажиры находились в разогретом жарой самолете, а позднее — на летном поле, пишет «Фонтанка».
Потребовалась помощь медиков, так как сообщалось о вызванных духотой обмороках. Несколько пассажиров заявили, что отказываются от полета.
«Горячность охладила необходимость добывать загруженный в самолет багаж», — сообщает издание.
Авиакомпания возложила ответственность за задержку на аэропорт.
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Происшествия , Авиакомпания Россия , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург , Симферополь
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