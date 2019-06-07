Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд арестовал главу дагестанского комитета по лесному хозяйству и его замов 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца главу дагестанского комитета по лесному хозяйству Алибега Гаджиева, трёх его заместителей и одного специалиста до 5 августа, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее СМИ написали о задержании Гаджиева и трех его заместителей по делу о незаконном выделении земли в природоохранной зоне. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанием чиновников занимались сотрудники ФСБ и СК по республике. В комитете по лесному хозяйству Дагестана РИА Новости сообщили, что не располагают информацией о задержании своего начальника и его подчиненных.
"Седьмого июня Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Гаджиева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 5 августа включительно. В отношении заместителей председателя комитета по лесному хозяйству республики Ибрагимова Ибрагима, Ферзуллаева Велибека, Муртазалиева Абдулы, а также главного специалиста-эксперта отдела организации лесопользования и арендных отношений комитета по лесному хозяйства Багандова Шамиля также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 5 августа", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Алибег Гаджиев был задержан 5 июня по подозрению в организации преступного сообщества или участии в нем.
Последние новости
Соловьев прокомментировал действия Любови Соболь в отношении Симоньян Пушков заявил об окончании "изоляции" России Соболь — это животное, заявила Захарова
Комментарии
Происшествия , Криминал , Ибрагим Ибрагимов , ФСБ , МВД , РИА Новости , Махачкала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пробили дно: Зеленский записал резкое видеообращение73
В Москве объявлен план «Перехват»4
Пока вы не уснули: У России появился заступник в Европе32
«********»: Лолита грубо ответила ТСЖ после скандала16
США начали опасную игру против российских военных118
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
03:16
Оценена вероятность выдачи Фирташа США
Общество
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
02:44
Семья Фриске нашла способ расплатиться с Русфондом
Шоу-бизнес Другое
03:28
У Пескова спросили о встрече Путина и Зеленского
Политика Украина
03:53
Жесткий ответ ВСУ: Зеленский пригрозил Донбассу
Армия Войска
02:02
Сроки отключения горячей воды в России изменятся
Общество
04:03
«До крота и после»: Алибасов отрепетировал свои похороны
Шоу-бизнес
01:18
«Соболь — животное»: Захарова об инциденте с Симоньян
Общество Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение