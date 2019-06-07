Суд арестовал главу дагестанского комитета по лесному хозяйству и его замов

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца главу дагестанского комитета по лесному хозяйству Алибега Гаджиева, трёх его заместителей и одного специалиста до 5 августа, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее СМИ написали о задержании Гаджиева и трех его заместителей по делу о незаконном выделении земли в природоохранной зоне. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанием чиновников занимались сотрудники ФСБ и СК по республике. В комитете по лесному хозяйству Дагестана РИА Новости сообщили, что не располагают информацией о задержании своего начальника и его подчиненных.

"Седьмого июня Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Гаджиева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 5 августа включительно. В отношении заместителей председателя комитета по лесному хозяйству республики Ибрагимова Ибрагима, Ферзуллаева Велибека, Муртазалиева Абдулы, а также главного специалиста-эксперта отдела организации лесопользования и арендных отношений комитета по лесному хозяйства Багандова Шамиля также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 5 августа", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Алибег Гаджиев был задержан 5 июня по подозрению в организации преступного сообщества или участии в нем.