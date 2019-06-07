Голунов пожаловался на плохое самочувствие и грубое задержание

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили журналиста «Медузы» Ивана Голунова в отделении полиции. Они сообщили, что на теле и лице Голунова нет следов побоев. Об этом сообщил секретарь ОНК Иван Мельников.

«Члены ОНК не нашли следов побоев на теле или лице журналиста, за исключением небольших ссадин на его руках и царапин на спине, полученных им в момент задержания», — сказал Мельников, передает ТАСС.

Он также уточнил, что несколько царапин Голунов получил в медучреждении. «Со слов Голунова, они появились из-за того, что он отказался выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов », — отметил правозащитник.

По его словам, Голунов, находясь в медучреждении, куда был доставлен для прохождения необходимых анализов, «отказался ехать в полицию, так как чувствовал себя в большей безопасности в больнице, он схватился за лавку и держался за нее, полицейские его потянули, в результате чего Голунов упал и поцарапался».

«Нами дана рекомендация руководству ОВД провести проверку на предмет законности применения физической силы, нас заверили, что по всем вопросам будет проведена проверка управлением собственной безопасности», — заявил ответственный секретарь ОНК Москвы.

Он также добавил, что, по словам журналиста, он долгое время не спал.

«На вопрос, предоставляли ли ему питание и воду, он сказал, что предлагали, но он отказывался, так как есть не хочет из-за стресса, а воду не хотел пить, так как «боялся провокаций», — пояснил правозащитник.

«Как наблюдателям пояснили в ОВД, в отношении Голунова проводились неотложные следственные действия в ночное время, что предусмотрено законом. Мы попросили, чтобы максимально быстро Голунова отправили поспать хотя бы в изолятор временного содержания, нас заверили, что такая возможность будет предоставлена. В целях своей безопасности Голунов попросил, чтобы ему дали отдохнуть в одиночестве, мы соответствующую рекомендацию дали, нас заверили, что выполнят», — заключил он.

«Мы разговаривали с ним, спрашивали, как он себя чувствует. Он сказал, что 24 часа не спал и поэтому чувствует себя плохо. Он также не ел, но есть не хочет. Сейчас у Голунова два адвоката и ему пообещали, что передадут еду от близких родственников, когда он поступит в ИВС», — рассказала Меркачева, комментарий которой размещен на сайте СПЧ.

По ее словам, журналист пожаловался на грубое задержание. «Он показал ссадины и кровоподтеки на спине, которые появились после того, как полицейские тащили его по лестнице, а также сказал, что его два раза били кулаком по голове и один раз встали на грудную клетку, но следов этого не зафиксировано», — говорится в сообщении.

По словам Меркачевой, члены ОНК попросили, чтобы в СИЗО у Голунова была камера без соседей и под видеонаблюдением.

«Нам обещали это сделать», — отметила правозащитница.

Ранее СПЧ обратился в столичную прокуратуру и ГУ МВД России по Москве с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий полицейских при задержании, а также взять дело под свой контроль. Представители руководства столичного главка заявили Меркачевой, что служба собственной безопасности уже начала проверку.

Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около четырех граммов наркотического средства метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»).

Голунов, по данным Life.ru, минимум дважды был у входа в подъезд, возле которого позже обнаружили наркотики.

Правоохранительные органы проверяют перемещения Голунова и сопоставляют данные с камерами видеонаблюдения. На одной из них, предположительно, у подъезда квартиры, где, по данным правоохранителей, были найдены наркотические вещества, Голунов засветился как минимум дважды: оба раза он появлялся здесь в ночное время, один раз приезжал на такси, во второй приходил пешком.

Ранее стало известно о задержании корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ. Полиция опровергла сообщения о том, что журналиста якобы избили.