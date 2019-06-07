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Полиция отпустила журналистов, которые вышли на пикет в защиту Голунова 

News.ru 3 часа назад
Фото: Иван Краснов RTV
Участников одиночных пикетов, выступавших в поддержку задержанного корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова, отпустили без составления протоколов. До этого журналисты были доставлены полицейскими в отделение полиции.
Они проводили акцию протеста здания столичного главка МВД. В общей сложности было задержано около полутора десятков человек.
При этом, как отмечают представители СМИ, на них поначалу начали составлять протоколы по статье 20.2 КоАП «Нарушение правил проведения публичного мероприятия».
Команда от кого-то повыше пришла, значит, — предположил журналист «Новой газеты» Илья Азар.
Репортёр отдела расследований «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре журналиста и у него дома были найдены свёртки с наркотическим веществом, а также весы. Возбуждено уголовное дело.
Голунов свою вину отрицает и заявляет, что наркотики ему подбросили. Многие его коллеги и знакомые уверены в его невиновности. Меру пресечения задержанному будет избирать 8 июня Никулинский районный суд Москвы.
Ранее News.ru сообщал, что столичный главк МВД обнародовал несколько снимков, которые якобы имели отношение непосредственно к делу Голунова и обыску в его квартире. Однако журналисты заявили о подтасовке, и вскоре силовики признали, что лишь одно из девяти обнародованных фото было сделано в квартире задержанного.
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Комментарии1
Происшествия , Общество , Илья Азар , Иван Голунов , МВД
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