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Журналиста Голунова привезли домой из ОВД 

Газета.Ru + ещё 89 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова доставили из ОВД "Раменки" домой, где он будет находиться под домашним арестом. Об этом говорится в телеграм-канале Baza, причем "Мезуза" сделала репост этой записи.
Ранее стало известно, что Голунова по ходатайству адвокатов доставили в ОВД "Раменки" после заседания суда, который отправил журналиста под домашний арест.
"Ивана Голунова выводят из машины. Его привезли домой. Выдыхаем", — говорится в сообщении.
Журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня. 8 июня Никулинский районный суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. За это преступление УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.
Голунов отверг обвинения и утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. По его словам, после задержания полицейские его избили и около 16 часов не давали связаться с адвокатом. Свое задержание он связал со своим расследованием в области похоронного бизнеса.
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Происшествия , Иван Голунов , МВД
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