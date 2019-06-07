Следов побоев на теле задержанного журналиста Meduza обнаружено не было, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По его словам, царапины на спине сотрудник СМИ получил при сопротивлении полицейским в медучреждении.
Мельников отметил, что Голунов отказался уезжать из больницы, куда его доставили для прохождения анализов, в отделение. Он схватился за лавочку и держался за неё. Силовики потянули задержанного, он упал на пол и поцарапался.
При этом ОНК рекомендовала руководству УВД провести проверку на предмет законности применения физической силы. Кроме того, правозащитники попросили адвокатов передать журналисту еду от родственников. Ситуация с Голуновым находится на контроле комиссии, передаёт «Интерфакс».
Как ранее писал News.ru, Голунов, которого силовики задержали якобы с наркотиками, отрицает причастность к обороту запрещённых веществ. Об этом заявил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай.