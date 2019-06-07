ОНК не нашла следов побоев на теле Голунова

Следов побоев на теле задержанного журналиста Meduza обнаружено не было, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников . По его словам, царапины на спине сотрудник СМИ получил при сопротивлении полицейским в медучреждении.

Мельников отметил, что Голунов отказался уезжать из больницы, куда его доставили для прохождения анализов, в отделение. Он схватился за лавочку и держался за неё. Силовики потянули задержанного, он упал на пол и поцарапался.

При этом ОНК рекомендовала руководству УВД провести проверку на предмет законности применения физической силы. Кроме того, правозащитники попросили адвокатов передать журналисту еду от родственников. Ситуация с Голуновым находится на контроле комиссии, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, Голунов, которого силовики задержали якобы с наркотиками, отрицает причастность к обороту запрещённых веществ. Об этом заявил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай.