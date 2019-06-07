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Обвинение в сбыте наркотиков: МВД проведет проверки из-за фото в «квартире Голунова» 

Рамблер 17 минут назад
Фото: соцсети
Главное управление МВД по Москве начало служебную проверку в связи с публикацией фотографий, якобы сделанных в квартире задержанного в четверг журналиста Ивана Голунова.
В пятницу днем официальный сайт ГУ МВД по Москве опубликовал девять фотографий, на которых запечатлены пакеты с мефедроном, а также устройства, применяемые для приготовления наркотиков в кустарных условиях.
Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Юрий Титов заявил агентству «Москва», что фото были сделаны в съемной квартире Голунова в присутствии понятых.
Позже ГУ МВД признало, что лишь одна фотография была сделана в квартире Голунова, а остальные — в Подмосковье при проведении оперативных мероприятий по задержанию членов организованной группы, занимающейся сбытом наркотиков. В сообщении ГУ МВД говорится также, что журналист проверяется на связь с этой преступной группой.
Как сообщает «Интерфакс», «некачественную информацию» московскому главку предоставило УВД по Западному административному округу.
Комментарии2
Происшествия , Юрий Титов , Иван Голунов , МВД , АГН "Москва" , Москва
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