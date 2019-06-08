Врачи не обнаружили у Голунова серьезных травм

Александр Мясников. Журналисту "Медузы" Ивану Голунову провели все необходимые исследования, серьезных травм и переломов не обнаружено, у врачей нет оснований дальше задерживать его в больнице, рассказал РИА Новости главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы

"Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале", — сказал Мясников.

Главврач больницы отметил, что у Голунова абсолютно нормальная компьютерная томография головы, легких, нет переломов ребер, и вообще никаких следов каких-то переломов и трещин.

"Невропатолог тоже не нашел никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга. Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза", — добавил Мясников.

По его словам, Голунов все еще находится в больнице, так как из-за ссадины врачи приняли решение ввести ему лекарство против столбняка.