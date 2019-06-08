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Врачи не обнаружили у Голунова серьезных травм 

РИА Новости + ещё 56 58 минут назад
Фото: страница Ивана Голунова в Facebook
Журналисту "Медузы" Ивану Голунову провели все необходимые исследования, серьезных травм и переломов не обнаружено, у врачей нет оснований дальше задерживать его в больнице, рассказал РИА Новости главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы Александр Мясников.
"Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале", — сказал Мясников.
Главврач больницы отметил, что у Голунова абсолютно нормальная компьютерная томография головы, легких, нет переломов ребер, и вообще никаких следов каких-то переломов и трещин.
"Невропатолог тоже не нашел никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга. Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза", — добавил Мясников.
По его словам, Голунов все еще находится в больнице, так как из-за ссадины врачи приняли решение ввести ему лекарство против столбняка.
"Единственное, из-за чего мы его придерживаем, мы просто решили, поскольку есть ссадина, профилактически вести ему столбнячный иммуноглобулин, он вводится в несколько приемов. И сейчас мы его отправим домой, ну или не домой, а куда положено", — сказал Мясников.
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Происшествия , Иван Голунов , Александр Мясников , РИА Новости , Москва
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