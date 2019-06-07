Администрация Якутска о задержании заммэра: не исключаем провокацию третьих сил

Власти города характеризуют задержанного за взятку Василия Гоголева как «исключительно порядочного человека».

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сказал пресс-секретарь главы городского округа «Город Якутск» Алексей Толстяков.

«Приходили сотрудники ФСБ вместе с сотрудниками Следственного комитета по республике Якутия, производили выемку документов и осмотр рабочего кабинета Василия Васильевича. Он находился в отпуске, его самого не было. Вообще Василий Гоголев — исключительно порядочный человек, сторонник нормального ведения дел в самом лучшем понимании этого слова. По поручению главы именно он возглавил проверку дел, связанных с подделкой документов в земельном праве. Поэтому, может быть, здесь есть какая-то провокация со стороны третьих сил. Мы этого не исключаем».

Сейчас Василия Гоголева, курировавшего развитие городских территорий, отстранили от работы, сообщил Толстяков.

«Временно исполняющим обязанности заместителя главы по развитию территорий назначен Григорьев Евгений Николаевич, ранее он занимал должность директора муниципального застройщика "Агентство по развитию территорий"».

Сегодня стало известно о задержании заммэра Якутска Василия Гоголева по делу о взятке в 114 миллионов рублей. Как полагает следствие, в обмен на эти деньги сотрудник администрации выдал разрешение на увеличение этажности при строительстве дома с 13 до 16 этажей. По информации СКР, взятку передали через двух посредников: не лично чиновнику, а строительной компании, которую он основал и возглавлял до прошлого года, до того как перешёл на работу в мэрию.