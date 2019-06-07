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ДНК двух неизвестных людей: СМИ рассказали о деталях расследования убийства подмосковной чиновницы 

Рамблер 45 минут назад
Фото: соцсети
В машине заместителя главы общественной палаты района Евгении Исаенковой, убитой в начале мая, обнаружили ДНК двух неизвестных людей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Издание отмечает, что главным подозреваемым по делу об убийстве остается экс-глава Раменского района Андрей Кулаков.
31 мая Андрей Кулаков был задержан по подозрению в убийстве Евгении Исаенковой. Тело 39-летней Исаенковой было найдено 4 мая в ее автомобиле, припаркованном в лесополосе.
По предварительной информации, женщина была задушена.
Сообщается, что Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях. В день задержания Кулаков досрочно покинул должность главы Раменского района.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Происшествия , Андрей Кулаков
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