ДНК двух неизвестных людей: СМИ рассказали о деталях расследования убийства подмосковной чиновницы

В машине заместителя главы общественной палаты района Евгении Исаенковой, убитой в начале мая, обнаружили ДНК двух неизвестных людей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Издание отмечает, что главным подозреваемым по делу об убийстве остается экс-глава Раменского района Андрей Кулаков

31 мая Андрей Кулаков был задержан по подозрению в убийстве Евгении Исаенковой. Тело 39-летней Исаенковой было найдено 4 мая в ее автомобиле, припаркованном в лесополосе.

По предварительной информации, женщина была задушена.

Сообщается, что Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях. В день задержания Кулаков досрочно покинул должность главы Раменского района.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «убийство».