Стали известны подробности убийства мастера спорта в Москве

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Очевидцы рассказали подробности убийства чемпиона по борьбе в Москве 

РИА Новости + ещё 30 15 минут назад
Очевидцы убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказали подробности происшествия.
По словам местной жительницы, к беременной женщине пристали трое молодых людей и "трогали ее за юбку". Чуев, который шел вместе с девушкой, сделал им замечание.
Влез в конфликт: чемпиона по борьбе убили в Москве
"Он развернулся и сказал: «Что вы делаете?!». Что-то на таком уровне…"— пояснила очевидец произошедшего в комментарии Пятому каналу.
Другая свидетельница событий рассказала в комментарии РЕН ТВ, что после этого преступники напали на спортсмена. После избиения мужчина упал в пруд и не смог подняться самостоятельно.
"Потом мы всем табором тут его вынули, пытались откачать. Приехала скорая, прибежал охранник один", — сказала очевидец.
По данным очевидцев, нападавшие скрылись в метро.
Тело погибшего нашли в ночь с 7 на 8 июня рядом с прудом в парке на Южнобутовской улице. Источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчину избили после того, как он вступился за группу молодых людей.
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Комментарии17
Происшествия , Видео , Сергей Чуев , МВД , РЕН ТВ , РИА Новости , Москва
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