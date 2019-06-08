Стали известны подробности убийства мастера спорта в Москве

Очевидцы рассказали подробности убийства чемпиона по борьбе в Москве

Очевидцы убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказали подробности происшествия.

По словам местной жительницы, к беременной женщине пристали трое молодых людей и "трогали ее за юбку". Чуев, который шел вместе с девушкой, сделал им замечание.

"Он развернулся и сказал: «Что вы делаете?!». Что-то на таком уровне…"— пояснила очевидец произошедшего в комментарии Пятому каналу.

Другая свидетельница событий рассказала в комментарии РЕН ТВ, что после этого преступники напали на спортсмена. После избиения мужчина упал в пруд и не смог подняться самостоятельно.

"Потом мы всем табором тут его вынули, пытались откачать. Приехала скорая, прибежал охранник один", — сказала очевидец.

По данным очевидцев, нападавшие скрылись в метро.