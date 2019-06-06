Убивший почти сто человек медбрат получил пожизненное

Германии к пожизненному сроку приговорен медицинский работник, который убил 85 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Серийный убийца по имени Нильс Хегель обвиняется в совершении убийств в период с 1999 года по 2005. Жертвами 42-летнего медбрата становились люди всех возрастов, которые проходили лечение в больнице Lower Saxony, где работал мужчина.

Решение оглашал суд в Ольденбурге. В качестве орудия убийства Хегель использовал специальные препараты, вызывающие у пациентов остановку сердца.

Мужчина уже был приговорен к пожизненному сроку в 2015 году за убийство пяти и более человек. В ходе судебного разбирательства в этом году Нильс отрицал причастность к 31 убийству.

Ранее сообщалось, что в США казнили серийного маньяка, убившего по меньшей мере десять женщин.