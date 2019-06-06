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Убивший почти сто человек медбрат получил пожизненное 

Газета.Ru + ещё 9 14 минут назад
Фото: Depositphotos
В Германии к пожизненному сроку приговорен медицинский работник, который убил 85 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Серийный убийца по имени Нильс Хегель обвиняется в совершении убийств в период с 1999 года по 2005. Жертвами 42-летнего медбрата становились люди всех возрастов, которые проходили лечение в больнице Lower Saxony, где работал мужчина.
Решение оглашал суд в Ольденбурге. В качестве орудия убийства Хегель использовал специальные препараты, вызывающие у пациентов остановку сердца.
Мужчина уже был приговорен к пожизненному сроку в 2015 году за убийство пяти и более человек. В ходе судебного разбирательства в этом году Нильс отрицал причастность к 31 убийству.
Ранее сообщалось, что в США казнили серийного маньяка, убившего по меньшей мере десять женщин.
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Происшествия , Криминал , Нильс Хегель , Германия
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