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Только крестик сгорел: житель Пензы получил удар молнии в голову и выжил 

ТК «Звезда» + ещё 7 57 минут назад
Фото: ТРК ЗВЕЗДА
После удара молнии мужчина два дня провел в реанимационном отделении, однако теперь переведен в обычную палату и уже готовится к выписке.
Россиянин сумел пережить прямое попадание молнии в голову. Инцидент произошел с дорожным рабочим Николаем Тюкиным, на трассе под Пензой.
Незадолго до происшествия он работал вместе с коллегами на обочине. Когда погода испортилась, мужчины начали собираться в рабочем автобусе, чтобы переждать ливень.
«В этот момент в меня ударила молния. Я ничего не помню с того момента. Очнулся при подъезде к больнице в карете скорой помощи. Все металлические застежки с моей одежды разлетелись и пропали. Саму одежду разорвало в клочья, и она обгорела», — рассказывает переживший удар молнии рабочий.
На теле мужчины отчетливо видно, куда ударил разряд. На шее рабочего висел нательный крест, который испарился, оставив характерный след на коже.
Мужчина уверен, что в тот день именно крест на груди спас его жизнь и уже называет шестое июня своим вторым днем рождения.
«Молния зашла не внутрь тела, то есть не затронула органы, а по цепочке с крестиком поверх тела пошла», — уверен рабочий.
Тридцатилетний рабочий провел два дня в реанимации, после чего был переведен в общую палату.
Несмотря на то, что сильнейший разряд электричества прошил его насквозь, внутренние органы оказались не задеты.
На память об инциденте у Николая остался шрам на шее и отметины на правой ноге и стопе, через которую молния ушла в землю.
Врачи говорят, что счастливчик готов к выписке в ближайшее время.
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Происшествия , Пенза
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