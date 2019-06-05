В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом

Москве обезвредили мужчину, который бегал с ножом за горожанами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, публикуя видео его задержания полицейскими.

Судя по кадрам, это произошло неподалеку от станции метро «Нагатинская». Мужчину, как пишет канал, задержали на Варшавском шоссе. Двое полицейских, скручивая его, били его ногами.

Автор видео, нецензурно выражаясь, рассказал, что злоумышленник «с ножом бегал, людей резал». Он обратился к человеку в велосипедном костюме, спросив, порезал ли его мужчина, а тот ответил, что у него шок и он не знает.