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Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании 470 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Согласно поданному в суд в штате Делавэр иску Приватбанка, который национализировали в 2016 году, его бывший владелец Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов вывели и легализовали через офшор на Кипре 470 млрд долларов.
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Из иска следует, что Коломойский и Боголюбов воспользовались специально созданной компанией Приватбанк Кипр, а после вывели средства в США через десятки других компаний и вложили их в бизнес и недвижимость, передает РИА «Новости».
«С января 2006 года по декабрь 2016 года общее движение средств (кредиты) на счета конечных бенефициаров (Коломойского и Боголюбова) по отмыванию денег в Приватбанке Кипра составили 470 млрд долларов, что примерно в два раза превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период», — говорится в опубликованном на сайте atlanticcouncil.org сообщении.
По данным представителей Приватбанка, бизнес-партнеры направили «сотни миллионов долларов незаконно присвоенных кредитных поступлений в Соединенные Штаты для приобретения стратегически важных объектов по производству стали и ферросплавов», которые располагаются в Огайо, Мичигане, Западной Вирджинии и Кентукки. По мнению заявителей, они также вложили сотни миллионов долларов в коммерческую недвижимость в Техасе и Огайо. Отмечается, что в Кливленде (штат Огайо) они стали крупнейшими владельцами недвижимости.
В своем иске Приватбанк не указывает сумму возмещения ущерба и просит определить ее в судебном порядке.
Ранее киевский суд признал незаконной национализацию Приватбанка по иску олигарха Коломойского, однако Минфин и Нацбанк подали апелляции на решения судов, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с Приватбанком собирается защищать интересы граждан и государства и не будет занимать сторону бывших владельцев банка.
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Происшествия , Видео , Украина , Делавэр , Кипр
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