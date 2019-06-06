Число жертв столкновений в Хартуме возросло

Министерство здравоохранения Судана сообщило, что в ходе ликвидации местными силовиками палаточного лагеря в столице страны Хартуме , проведенной 3 июля, и последующих столкновений погибли 46 человек. Это первые официальные данные о жертвах полицейской операции.

Одновременно в минздраве опровергли данные лояльного оппозиции Комитета врачей о 100 погибших и отвергли утверждения оппозиции о том, что тела убитых сбрасывали в Нил, передает ТАСС.

Как сообщалось, на рассвете 3 июня суданские полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря, разбитого центре Хартума перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. После этого обстановка в суданской столице резко обострилась: протестующие перекрыли основные дороги города, построили баррикады и заявили о прекращении диалога с Военным советом.

Беспорядки в Судане начались после переворота, вследствие которого был свергнут президент страны. Глава переходного военного совета в эфире местного телеканала объявил о создании временного правительства.