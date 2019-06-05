В Югре ушел в отставку чиновник, в квартире которого обнаружили бордель

Заместитель главы Нягани ( ХМАО ) Виктор Манухин, в квартире которого, по данным СМИ, обнаружили бордель, решил уволиться из местной администрации по собственному желанию, заявил РИА Новости в среду глава муниципалитета Иван Ямашев

"Им заявление написано по собственному желанию, по личной инициативе. Причины? Личная мотивация, это решение давно им было принято", — сказал Ямашев.

Ранее интернет-портал Ura.ru сообщил, что правоохранители накрыли в квартире, задекларированной на ничего не подозревавшего чиновника, бордель, который организовала уроженка Калининграда.

В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах округа уточнил, что силовики в 2018 году выявили притон для занятия проституцией, было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев его, принял решение оштрафовать женщину, организовавшую бордель, на 100 тысяч рублей. "В этом деле в качестве свидетеля значится указанное должностное лицо из администрации города Нягани. Почему свидетель? Квартира, в которой было все обнаружено, принадлежит ему на правах собственности, он ее сдавал, но кому — не проверял", — пояснил собеседник агентства.

Согласно информации на сайте администрации Нягани, Манухин курирует в муниципалитете деятельность юридического управления и административной комиссии.