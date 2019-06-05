Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югре ушел в отставку чиновник, в квартире которого обнаружили бордель 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Заместитель главы Нягани (ХМАО) Виктор Манухин, в квартире которого, по данным СМИ, обнаружили бордель, решил уволиться из местной администрации по собственному желанию, заявил РИА Новости в среду глава муниципалитета Иван Ямашев.
Чиновник из «Роскосмоса» получил по заслугам
"Им заявление написано по собственному желанию, по личной инициативе. Причины? Личная мотивация, это решение давно им было принято", — сказал Ямашев.
Ранее интернет-портал Ura.ru сообщил, что правоохранители накрыли в квартире, задекларированной на ничего не подозревавшего чиновника, бордель, который организовала уроженка Калининграда.
В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах округа уточнил, что силовики в 2018 году выявили притон для занятия проституцией, было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев его, принял решение оштрафовать женщину, организовавшую бордель, на 100 тысяч рублей. "В этом деле в качестве свидетеля значится указанное должностное лицо из администрации города Нягани. Почему свидетель? Квартира, в которой было все обнаружено, принадлежит ему на правах собственности, он ее сдавал, но кому — не проверял", — пояснил собеседник агентства.
Согласно информации на сайте администрации Нягани, Манухин курирует в муниципалитете деятельность юридического управления и административной комиссии.
Последние новости
Названы самые дешевые страны для отдыха летом Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ Эксперт оценил результаты проверки чая на кишечную палочку
Комментарии4
Происшествия , Иван Ямашев , Роскосмос , РИА Новости , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский обратился к руководству России390
Оголтелые русофобы: кто устроил кризис в ПАСЕ54
Пока вы спали: настала расплата за отмену роуминга110
Перевал Дятлова: прокуратура получила новые данные3
Убийство спецназовца: кто нанес смертельный удар21
Видео
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
00:52
Оголтелые русофобы: кто устроил кризис в ПАСЕ
Политика
Путин и Си Цзиньпин проводят встречу в Москве
Политика
02:09
Атаку курдов на протурецких джихадистов показали на видео
Армия Ближний Восток
07:01
Си Цзиньпин прибыл в Москву
Политика Азия
04:00
В зоопарке поселились две китайские панды
Новости Москвы
05:08
«Секс со Сталиным» может принести России пользу
Общество Статьи
03:50
Зеленский обратился к руководству России
Украина В мире
10:02
Запуск танка вручную показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение