Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Барнауле Boeing совершил нештатную посадку 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул, совершил нештатную посадку после срабатывания сигнализации, пострадавших нет, сообщает СК РФ в WhatsApp.
"Пятого июня 2019 около 2 часов 14 минут по местному времени в аэропорту города Барнаула Алтайского края совершил посадку в нештатном режиме самолет Боинг 757-200, следовавший по маршруту Анталия — Барнаул… Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено", — говорится в сообщении.
По данным СК, на борту находилось семь членов экипажа и 229 пассажиров. Предварительно установлено, что при заходе самолета на посадку сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок.
Последние новости
Названы самые дешевые страны для отдыха летом Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ Эксперт оценил результаты проверки чая на кишечную палочку
Происшествия , Boeing , СКР , Барнаул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долететь до Берлина не удалось98
США выдвинули ультиматум Турции из-за «Триумфов»35
Захарова оценила план по «возвращению Крыма»99
Россия построит замену «Мистралям»73
«Остановить Поток»: что Зеленский наговорил в Брюсселе415
Видео
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:00
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
В мире
01:00
Британский крысолов переметнулся к Трампу
Политика Общество
00:41
«Бардак полный»: кто ограбил Роскосмос
Происшествия Статьи
01:18
Батут снес двоих детей в Тольятти
Происшествия
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
02:19
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Общество Происшествия
04:23
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение