В Барнауле Boeing совершил нештатную посадку

Пассажирский самолет Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул , совершил нештатную посадку после срабатывания сигнализации, пострадавших нет, сообщает СК РФ в WhatsApp.

"Пятого июня 2019 около 2 часов 14 минут по местному времени в аэропорту города Барнаула Алтайского края совершил посадку в нештатном режиме самолет Боинг 757-200, следовавший по маршруту Анталия — Барнаул… Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено", — говорится в сообщении.

По данным СК, на борту находилось семь членов экипажа и 229 пассажиров. Предварительно установлено, что при заходе самолета на посадку сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок.