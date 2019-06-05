Новый поворот в скандале с исчезнувшей балериной Большого театра

Мать исчезнувшей балерины Большого театра Ольге Деминой рассказала о странном поведении дочери накануне исчезновения. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что в лесополосе, расположенной на востоке Москвы , обнаружен человеческий череп. По информации СМИ, он может принадлежать балерине Большого Театра Ольге Деминой, которая бесследно пропала в 2014 году. С тех пор родственники безуспешно пытаются найти ее тело. В убийстве Деминой подозревается ее бывший любовник, 37-летний Малхаз Джавоев.

По словам матери, убитая 20 августа 2014 года Демина в начале августа продала свою машину, сменила съемную квартиру. Кроме того, пропали ее украшения, костюмы, брендовая одежда.

"Накануне исчезновения Оля все удалила со своей страницы в соцсетях — записи, фотографии, номера", — говорится в материале.

Уточняется, что перед инцидентом балерина взяла кредиты, а полученные деньги получил Джавоев. После ее исчезновения банки продолжили получать запросы на займы.

Ранее сообщалось, что обнаруженные останки могут принадлежать экс-балерине Большого Театра Ольге Деминой, пропавшей в 2014 году. Чтобы подтвердить эту информацию, специалисты проведут ДНК-исследование. Дело усложняется тем, что у найденного черепа отсутствует нижняя челюсть — в связи с этим провести портретную экспертизу не представляется возможным.