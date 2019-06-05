Долететь до Берлина не удалось

Она напомнила, что, по предварительным данным, на высоте 10,5 тысячи метров сработал датчик разгерметизации, в связи с чем командир воздушного судна принял решение вернуться в московский аэропорт.

О том, как это происходило, рассказывает летевшая рейсом корреспондент телеканала France 24 Елена Волошина

Елена Волошина корреспондент телеканала France 24 «Я летела из Москвы в Берлин в 10:55 утра из аэропорта „Внуково“. Летели на круизной высоте. На какой, я не могу точно сказать, поскольку еще командир не сделал объявление с информацией о полете. Приблизительно на 40-й минуте после вылета я заметила, поскольку я часто летаю, что самолет вдруг стал резко снижаться. Все так оглянулись довольно взволнованно. И довольно быстро после этого выпали кислородные маски. Тут, конечно же, началась легкая паника. Дети плакали, мамы очень сильно волновались. В общем и в целом люди оставались на своих местах. Стали дышать в кислородные маски. Никаких особенно объявлений не было, просто мы услышали:

»Бортпроводникам: экстренное снижение самолета». Командир экипажа объявлял. Стремительно снижались. Это было прямо заметно. Кончился кислород в масках, стало тяжело дышать. Очень сильно запахло гарью в самолете. До этого я была довольно спокойна, тут я действительно заволновалась, потому что я подумала, что мы не упадем, но просто все уснем и задохнемся. Действительно, стало очень сильно клонить в сон. После чего бортпроводники стали судорожно искать запасные кислородные баллончики на верхних полках.

Раздавать их людям, которым было плохо. После чего, видимо, восстановился кислород в салоне, потому что стало легче дышать. И все немножко успокоились. Никакого объявления до сих пор не было. Мой сосед не понимал по-русски, когда объявляли экстренное снижение. И поскольку мы дышали в маске, он мне писал на своем телефоне на английском, чтобы я ему тоже отвечала, что происходит. Сам экипаж вел себя спокойно. Мы вернулись. При посадке были сильные турбулентности, довольно резкие маневры пилота, довольна резкая посадка. Но я полагаю, что пилот тоже уже был очень сильно взволнован, и нервничал, и уставший. Мы это услышали в его голосе при объявлении после посадки. Видимо, ему тоже все это очень нелегко далось».

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-500. Согласно данным сайта Flightradar, разворот обратно рейс UT705 совершил над белорусским Полоцком.