«Бардак полный»: кто ограбил Роскосмос

Неизвестные незаконно проникли на территорию РКК «Энергия» . В Роскосмосе подтвердили проникновение на предприятие, уточнив, что не вся информация в СМИ соответствует действительности.

После сообщений в СМИ в госкорпорации Роскосмос подтвердили информацию о том, что неизвестные люди незаконно проникли на территорию Ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве.

«Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО «РКК „Энергия имени С. П. Королева“ в госкорпорации известен», — отметили ТАСС в Роскосмосе.

Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения. Более подробную информацию в Роскосмосе раскрывать не стали, поскольку полиция завершает доследственную проверку по данному факту. Ранее РБК сообщило о проникновении на территорию корпорации, которое произошло еще с 1 по 5 мая и было зафиксировано камерами наружного наблюдения.

Речь шла о краже электронных плат для космической техники, в том числе — для оснащения научно-энергетического модуля, и швейцарских приборов.

«Унесли три мешка плат. После этого инцидента вышло распоряжение генерального директора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников.

После произошедшего на месте происшествия установили сигнализацию», — сообщил источник.

«Принимая во внимание, что в настоящее время органами полиции завершается доследственная проверка по данному факту, комментировать подробности происшествия не представляется возможным», — заявили РИА «Новости» в госкорпорации. Там уточнили, что опубликованная в ряде СМИ информация о происшествии в основном не соответствует действительности.

«Это говорит о том, что бардак полный. Надо понимать, что люди, которые все это брали, знали, где что лежит, и это не случайно.

Ведь это режимное предприятие, а не какая-то трикотажная фабрика, — пояснил «Газете.Ru» эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. — Майские праздники, осталась только охрана. Люди это знали, и получается, что заходи и бери — можно вытащить, все, что угодно».

Расположенная в подмосковном Королеве РКК «Энергия» — стратегическое предприятие, головное по пилотируемым космическим системам. Здесь собираются пилотируемые космические корабли «Союз» и грузовые корабли «Прогресс». Предприятие является головным по управлению российским сегментом Международной космической станции.

РКК «Энергия» — один из двух главных должников в госкорпорации, совокупная долговая нагрузка которой на январь 2019 года оценивалась в 200 млрд рублей.

В ноябре 2018 года бывший директор РКК Сергей Романов охарактеризовал ситуацию на предприятии в интервью «Коммерсанту». «Ситуация на нашем предприятии очень и очень сложная. Причины самые разнообразные, но их итог сводится к тому, что сроки выполнения основных проектов, по сути, сорваны. Это и многофункциональный лабораторный модуль, и научно-энергетический модуль и перспективный корабль „Федерация“., — сказал Романов.

— Плюс на это накладывается плачевное финансовое положение, которое сильно обременено долгами „Морского старта“ и необходимостью восстановления двух спутников за свой счет — египетского EgyptSat и ангольского AngoSat. Есть у нас очень важная тема по созданию комплекса нового разгонного блока — там сроки сорваны, я бы сказал, полностью. Скажу вам честно, я думал, что представляю масштабы бедствия, но когда во все это окунулся, то понял, что они гораздо глубже и сложнее.

Вопрос о культуре производства на РКК „Энергия“ остро встал в середине осени 2018 года после того, как на борту корабля „Союз“ в составе МКС было обнаружено отверстие неизвестного происхождения.

История эта началась еще 30 августа, когда в ЦУПе узнали о том, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. В то время на МКС находились шесть космонавтов.

Обнаружение просверленного отверстия стало темой номер один в освещении деятельности Роскосмоса до середины октября. СМИ выдвигали различные версии, а сам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин не исключил, что сверлить обшивку могли не на Земле, а в космосе, кто-то из членов экипажа.

Созданная Роскосмосом комиссия, расследующая появление дыры в обшивке „Союза“ исключила производственный брак как причину происшествия. При этом Роскосмос исключал появление дыры на этапах сборки „Союза“ в РКК „Энергия“ в подмосковном Королеве.

Чтобы продемонстрировать процесс сборки корабля, 18 сентября руководство Роскосмоса пригласило журналистов в РКК „Энергия“, чтобы показать этапы сборки и ознакомить их с культурой производства на предприятии.

Журналистам была донесена мысль, что в цехах РКК „Энергия“ сборка „Союзов“ идет под жестким контролем и посторонние люди „с улицы“, а тем более с дрелью не могли получить доступ к кораблю.

Впрочем, с аргументом корреспондента „Газеты.Ru“, что не так давно в ракете „Протон“ штатные же сотрудники вбивали вверх ногами датчики и использовали не тот припой, что привело к аварии и переборке всех ракет, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин согласился.

В январе Рогозин обещал назвать причины появления дыры в „Союзе“ в течение „ближайших недель“. Однако до сих о главной загадке, которая немало подпортила репутацию Роскосмоса, в госкорпорации молчат.