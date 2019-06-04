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Посольство Армении отреагировало на убийство спецназовца ГРУ 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Армянское посольство в Москве готово оказать содействие следственным органам по делу об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, который погиб, защищая человека в массовой драке.
«Произошедшее в Подмосковье является настоящей трагедией. Мы уверены, что виновные понесут наказание по всей строгости закона. Вновь подтверждаем готовность оказать всяческое содействие следственным органам России», — передает РИА «Новости» сообщение посольства.
Дипмиссия также выразила соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее стало известно, что вопрос о выдаче гражданина Армении, который скрылся после убийства, будет поднят министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым в Ереване.
Напомним, участник операции ВС России в Сирии Белянкин заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб. Главный подозреваемый улетел в Армению.
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Происшествия , Видео , Владимир Колокольцев , ГРУ , РИА Новости , Армения , Москва , Московская область
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