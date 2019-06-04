Недалеко от Берлина возник сильный лесной пожар

Сильный лесной пожар возник недалеко от немецкого города Йютербог (федеральная земля Бранденбург) к юго-западу от Берлина, огнем охвачена территория примерно в 600 га. Об этом во вторник сообщила журналистам представитель администрации города Катрин Бургхардт.

"Ситуацию не удается взять под контроль", — приводит ее слова агентство DPA.

Бургхардт отметила, что тушение пожара осложняет сильный ветер. В то же время опасности для людей пока нет. Власти рекомендовали жителям ближайших населенных пунктов закрыть окна и двери. Между тем, как передает корреспондент ТАСС, запах гари уже добрался до центра Берлина.

Огнем в Бранденбурге охвачены два бывших военных полигона, на которых остались старые боеприпасы. Это также существенно осложняет работу пожарным. "Мы не можем потушить все очаги, поскольку снова горит территория, на которой находятся боеприпасы", — отметил бургомистр Йютербога Арне Рауэ.

Еще один пожар вспыхнул к востоку от германской столицы — рядом с населенным пунктом Хенниккендорф.

В Бранденбурге столбики термометра сегодня достигли уровня 35,1 градуса по Цельсию.