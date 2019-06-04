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Батут снес двоих детей в Тольятти 

360tv.ru + ещё 7 1 час назад
Самарские следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания батута в Тольятти. Там пострадали двое детей.
«Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении самарского управления Следственного комитета.
Как уточнили в ведомстве, претензии касаются ситации, произошедшей 1 июня, когда несмотря на сильный ветер, владельцы продолжали эксплуатировать батут. В итоге из-за ненадежного закрепления он сорвался и опрокинулся. Пострадали двое детей шести и восьми лет.
«Сын приземлился головой об асфальт, на голове шишка и разбил коленку. Дочку вытащили, когда батут уже круги наматывал», — рассказала сайту kp.ru мама пострадавших детей.
Местные жители заметили, что в тот день действовало предупреждение от МЧС о возможном кратковременном дожде и грозе с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду.
Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Происшествия , Видео , МЧС , СКР , Самарская Область , Тольятти
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