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«Мое лицо на всех экранах»: названный по ошибке убийцей спецназовца подаст на СМИ в суд 

Рамблер + ещё 1 17 минут назад
Гражданин Армении Григор Оганян, которого СМИ назвали подозреваемым в убийстве 24-летнего бойца ССО Никиты Белянкина, намерен подать иск о защите чести и достоинства.
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«О том, что меня записали в убийцы, узнал от родителей, они живут в Армении. Сижу, пью чай, и тут меня ошарашивают известием, что мое лицо на всех экранах — и я вонзил нож в сердце Белянкину!» — рассказал Оганян в интервью «Московскому комсомольцу».
По его словам, на следующий день он добровольно явился в Следственный комитет для дачи показаний, после чего его отпустили.
«Одно знаю — буду судиться с одним интернет-сайтом по поводу клеветы. Они первыми разместили мою фотографию с подписью «убийца», а после она разошлась по всему миру. Я испытал огромные моральные страдания», — признался Оганян.
Накануне сайт телеканала РЕН ТВ назвал Григора Оганяна главным подозреваемым в убийстве Никиты Белянкина. В статье также сообщалось, что Оганян является владельцем бара «БирХаус», возле которого произошло убийство, и что 2 июня он покинул территорию России и вылетел в Ереван.
Оганян заявил, что живет недалеко от бара «БирХаус», но никогда туда не заходил, и уж тем более не является его владельцем.
1 июня в поселке Путилково 24-летний ветеран боевых действий в Сирии, бывший боец ССО Никита Белянкин стал свидетелем драки около кафе между группами молодых людей. Он попытался помочь мужчине, которого ударили ножом во время потасовки, и несколько раз выстрелил в воздух. После этого Белянкина повалили на землю и стали избивать.
Бойцу удалось вырваться и сделать еще несколько выстрелов, после чего один из нападавших ударил его ножом в сердце. В результате ранения Белянкин скончался.
Комментарии3
Происшествия , Видео , Криминал , ГРУ , СКР , РЕН ТВ , Московский комсомолец , Армения
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