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Экс-главе Роспромбанка предъявили обвинение 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Роспромбанка, его обвиняют в растрате имущества банка стоимостью более 730 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего президента КБ "Роспромбанк" Сергея Салогубова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Растрата", — заявила Петренко.
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Происшествия , Светлана Петренко , Российский промышленный банк , СКР
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