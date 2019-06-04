Экс-главе Роспромбанка предъявили обвинение 

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Роспромбанка, его обвиняют в растрате имущества банка стоимостью более 730 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего президента КБ "Роспромбанк" Сергея Салогубова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Растрата", — заявила Петренко.