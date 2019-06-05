Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Австралии

Полиция Австралии установила личность стрелка, который открыл огонь в городе Дарвин в северной части Австралии, в результате чего погибли 4 человека, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, подозреваемым оказался 45-летний Бен Хоффман. Полиция установила его личность во вторник вечером, сейчас он находится в больнице. Отмечается, что в январе этого года Хоффман был освобожден из тюрьмы, где провел более года. Ему еще не были предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел приблизительно в 18.00 по местному времени (11.30 мск). После стрельбы предполагаемый стрелок переместился в пригород Стюарт Парк, где также открыл огонь, а затем — в пригород Вулнер. Полиция сообщала, что инцидент не связан с терроризмом.