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Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Австралии 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Полиция Австралии установила личность стрелка, который открыл огонь в городе Дарвин в северной части Австралии, в результате чего погибли 4 человека, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, подозреваемым оказался 45-летний Бен Хоффман. Полиция установила его личность во вторник вечером, сейчас он находится в больнице. Отмечается, что в январе этого года Хоффман был освобожден из тюрьмы, где провел более года. Ему еще не были предъявлены обвинения.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел приблизительно в 18.00 по местному времени (11.30 мск). После стрельбы предполагаемый стрелок переместился в пригород Стюарт Парк, где также открыл огонь, а затем — в пригород Вулнер. Полиция сообщала, что инцидент не связан с терроризмом.
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Происшествия , Криминал , телеканал АВС , Австралия
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