За что убили спецназовца ГРУ

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором запечатлён процесс задержания одного из подозреваемых по делу об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Наручники на мужчину по фамилии Тавосян (Товосян) бойцы СОБРа надели в квартире в Москве

По данным сайта Следственного комитета России, всего в настоящее время задержаны двое подозреваемых: ещё одного мужчину, который собирался улететь в Армению остановили при посадке в самолёт. Один из них 1982 года рождения, другой — 1977-го.

«Роль каждого из них устанавливается следствием. По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы», — приводит сайт слова официального представителя СК Светланы Петренко.

Правоохранители выясняют, кто нанёс роковой удар ножом бойцу спецназа ГРУ Никите Белянкину, который был убит 1 июня 2019 года в поселке Путилково Красногорского района. Друг погибшего Иван Богданов на своей страние «ВКонтакте» пояснил , что военнослужащий, прогуливаясь вечером с девушкой по улице Новтушинская заметил, как группа молодых людей избивает двух, лежащих на земле мужчин. Белянкин решил вступиться и окрикнул злоумышленников, а когда толпа переключила внимание на него — достал травматический пистолет.

«Никита расстрелял по толпе два пистолетных магазина, после чего они его повалили и нанесли колотые раны в область сердца, через несколько минут истекая кровью Никита ушел из жизни», — сообщил Богданов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Следователи завели уголовное дело. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат СК РФ . Позже стала известна предварительная причина конфликта, который старался остановить Белянкин. По данным «Комсомольской правды», потасовка началась в кафе «БирХауз», где в тот вечер отдыхали мужчины кавказской внешности. Пострадавший 28-летний Александр Сергеев , который впоследствии получил ножевое ранение, приняв на грудь изрядное количество алкоголя выразил недовольство национальной принадлежностью большинства посетителей.

«В какой-то момент, разгоряченный алкоголем, он громко произнес фразу: "что-то много чурок в кафе". Это услышали посетители кафе, после чего и началась драка», — цитирует издание своего источника близкого к следствию.

В настоящий момент установлены все 11 участников драки. Обвинение пока никому не предъявлено. Расследование дела продолжается.