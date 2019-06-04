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Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Красногорске 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: соцсети
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего, вступившегося за незнакомца, которого избивала толпа в подмосковном Красногорске, сообщила журналистам во вторник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске (часть 1 статьи 105 УК РФ) по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием", — сказала Петренко.
По ее словам, по местам жительства задержанных "проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей". "По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", — отметила она.
"Все другие участники происшествия установлены, с рядом из них уже работают следователи, их действиям будет дана правовая оценка", — добавила Петренко.
Ранее в управлении СК и МВД по Московской области сообщили, что 1 июня неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Погибший — боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин.
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Комментарии
Происшествия , Светлана Петренко , ГРУ , СКР , МВД , Красногорск
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