Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Красногорске

"В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске (часть 1 статьи 105 УК РФ) по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием", — сказала Петренко.

По ее словам, по местам жительства задержанных "проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей". "По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", — отметила она.

"Все другие участники происшествия установлены, с рядом из них уже работают следователи, их действиям будет дана правовая оценка", — добавила Петренко.