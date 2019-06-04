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Обрушение произошло на шахте «Распадская»
Газета.Ru
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ещё 4
42 минуты назад
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РИА Новости
Комментарии
Обрушение породы произошло на
шахте "Распадская"
в
Кемеровской области
, сообщает РИА "Новости".
Есть данные об одном погибшем. Обстоятельства ЧП выясняются. "Распадская" — крупнейшая угольная шахта в России.
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