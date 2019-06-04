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Обрушение произошло на шахте «Распадская» 

Газета.Ru + ещё 4 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Обрушение породы произошло на шахте "Распадская" в Кемеровской области, сообщает РИА "Новости".
Есть данные об одном погибшем. Обстоятельства ЧП выясняются. "Распадская" — крупнейшая угольная шахта в России.
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Происшествия , Катастрофы , Распадская , РИА Новости , Кемеровская Область
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