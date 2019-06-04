При обрушении породы в крупнейшей российской шахте погиб горняк

В забое шахты «Распадская» в Междуреченске Кемеровской области погиб горняк при обрушении породы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Участок обрушения небольшой, погиб один человек», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают сотрудники регионального управления Следственного комитета

Шахта «Распадская» входит в группу предприятий «Распадская» и является крупнейшей в России. Как отмечается, компания специализируется на добыче и обогащении угля в Кузбассе и объединяет три шахты, разрез, фабрику по обогащению и предприятия по производству и транспорту.

В начале мая сообщалось о том, что в шахте в Окинском районе Бурятии два шахтера сорвались с 40-метровой высоты и погибли. 2 мая два проходчика 30 и 35 лет заступили на ночную смену. Ближе к полуночи коллеги заметили их отсутствие и отправились на поиски. У погибших был многолетний стаж работы по специальности.