Осужденный за махинации по «делу Шакро Молодого» Никандров вышел на свободу

Тагилостроевский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении на неотбытый срок в размере 1,5 лет и 11 дней.

Как уточняет ТАСС. Никандров освободился из исправительной колонии в Нижнем Тагиле условно-досрочно. Об этом рассказал его адвокат Павел Черняк.

«Денис Никандров покинул ИК-13 Нижнего Тагила, где отбывал наказание», — отметил он.

Двадцать четвертого мая Тагилостроевский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении на неотбытый срок в размере 1,5 лет и 11 дней.

Вместе с тем администрация учреждения характеризовала Никандрова положительно, а прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства.

Денис Никандров проходил по уголовному делу о коррупции в высшем руководстве Следственного комитета РФ. Оперативникам ФСБ удалось установить, что генерал-майор вместе с тремя высокопоставленными офицерами ведомства брал взятки за освобождение из СИЗО преступного авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.