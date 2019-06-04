Тагилостроевский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении на неотбытый срок в размере 1,5 лет и 11 дней.
Бывший заместитель руководителя СК РФ по Москве Денис Никандров, который был осужден за взяточничество и давал изобличающие показания на своего начальника Александра Дрыманова, вышел на свободу.
Как уточняет ТАСС. Никандров освободился из исправительной колонии в Нижнем Тагиле условно-досрочно. Об этом рассказал его адвокат Павел Черняк.
«Денис Никандров покинул ИК-13 Нижнего Тагила, где отбывал наказание», — отметил он.
Двадцать четвертого мая Тагилостроевский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении на неотбытый срок в размере 1,5 лет и 11 дней.
Вместе с тем администрация учреждения характеризовала Никандрова положительно, а прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства.
Денис Никандров проходил по уголовному делу о коррупции в высшем руководстве Следственного комитета РФ. Оперативникам ФСБ удалось установить, что генерал-майор вместе с тремя высокопоставленными офицерами ведомства брал взятки за освобождение из СИЗО преступного авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.
Посредником выступал бизнесмен Дмитрий Смычковский, знакомый Захария Калашова, известного в преступных кругах как Шакро Молодой. Под давлением улик Никандров признался в получении 200 тысяч долларов и в подробностях рассказал следователям, как его подельники делили оставшиеся от миллиона деньги. Благодаря этому удалось доказать причастность к преступлению других фигурантов, включая руководителя столичного главка СКР Александра Дрыманова. Он оказался в руках правоохранителей в июле 2018 года.