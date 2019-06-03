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Силовики задержали предполагаемого убийцу спецназовца в Подмосковье 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отец погибшего в драке в Подмосковье бывшего спецназовца Никиты Белянкина сообщил о задержании одного из подозреваемых в убийстве сына. Остальные подозреваемые скрылись в Армении.
Я сегодня общался с представителями СК, которые работали на месте. Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно, — цитирует Алексея Белянкина принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Как писал News.ru, ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил подчинённым в кратчайшие сроки найти и задержать всех причастных к убийству бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в посёлке Путилково. До этого в ведомстве заявили, что все подозреваемые установлены.
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Происшествия , Криминал , Александр Бастрыкин , Григорий Березкин , СКР , Армения , Московская область
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