Отец погибшего в драке в Подмосковье бывшего спецназовца Никиты Белянкина сообщил о задержании одного из подозреваемых в убийстве сына. Остальные подозреваемые скрылись в Армении.
Я сегодня общался с представителями СК, которые работали на месте. Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно, — цитирует Алексея Белянкина принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Как писал News.ru, ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил подчинённым в кратчайшие сроки найти и задержать всех причастных к убийству бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в посёлке Путилково. До этого в ведомстве заявили, что все подозреваемые установлены.