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Бесстрашная женщина отбилась от вооруженного бандита голыми руками 

Lenta.ru 1 час назад
В Индии женщина самостоятельно отбилась от вооруженного вора. На ролик с камеры видеонаблюдения обратил внимание таблоид Daily Mail.
Инцидент произошел 29 мая в городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш. На кадрах видно, как байкер в шлеме останавливается на проезжей части и высаживает пассажира с банданой на лице. Мужчина подходит к индианке, достает пистолет и приказывает ей отдать цепочку.
Бесстрашная женщина не растерялась и напала на бандита. Она побежала вслед за вором, однако тот сел на припаркованный неподалеку мотоцикл и уехал.
Полиция начала расследование и определяет круг подозреваемых.
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Происшествия , Видео , Криминал , Индия , Лакхнау
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