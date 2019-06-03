Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца

Вылетел в Ереван: СМИ сообщили о возможном местонахождении убийцы спецназовца ГРУ

Подозреваемый в убийстве 24-летнего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина покинул Россию передает РЕН ТВ.

По информации телеканала, на следующий день после массовой драки, в которой погиб Белянкин, подозреваемый вылетел в Ереван.

РЕН ТВ сообщает, что подозреваемого в убийстве зовут Григор О. Он является хозяином бара, возле которого произошла драка.

Ранее сообщалось, что 1 июня в поселке Путилково 24-летний ветеран боевых действий в Сирии, бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин стал свидетелем драки около кафе между группами молодых людей и вмешался. Он попытался помочь мужчине, которого ударили ножом во время потасовки, и несколько раз выстрелил в воздух. В этот момент неизвестный ударил его ножом в сердце.

В результате ранения Белянкин скончался.