Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца

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Вылетел в Ереван: СМИ сообщили о возможном местонахождении убийцы спецназовца ГРУ 

Рамблер 27 минут назад
Подозреваемый в убийстве 24-летнего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина покинул Россию, передает РЕН ТВ.
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По информации телеканала, на следующий день после массовой драки, в которой погиб Белянкин, подозреваемый вылетел в Ереван.
РЕН ТВ сообщает, что подозреваемого в убийстве зовут Григор О. Он является хозяином бара, возле которого произошла драка.
Ранее сообщалось, что 1 июня в поселке Путилково 24-летний ветеран боевых действий в Сирии, бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин стал свидетелем драки около кафе между группами молодых людей и вмешался. Он попытался помочь мужчине, которого ударили ножом во время потасовки, и несколько раз выстрелил в воздух. В этот момент неизвестный ударил его ножом в сердце.
В результате ранения Белянкин скончался.
Происшествия , Видео , ГРУ , РЕН ТВ , Ереван
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